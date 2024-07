Maltempo Piemonte, dramma agricoltura nell’Alessandrino: “in un quarto d’ora perso il 100% del raccolto” | FOTO

MeteoWeb

“Tutto distrutto: in molti campi non c’è più nulla. Nell’arco di un quarto d’ora, un anno di lavoro portato via, in un’annata già fortemente compromessa da continui episodi di maltempo che hanno ritardato i lavori in campo e fatto crescere, soprattutto per i cereali, pericolo di muffe e malattie fungine”. Mario Castelli, delegato Giovani Impresa Coldiretti Alessandria, titolare di un’azienda agricola, traccia un bilancio dell’ondata di maltempo che ieri pomeriggio si è abbattuta su questa zona del Piemonte.

“Grano completamente allettato, mais spezzato e pomodori che non verranno mai raccolti. A tutto questo si aggiunge il rischio che l’eccesso di acqua provochi anche il fenomeno del cracking, ovvero dello spacco. Si verifica quando, in fase di maturazione, ci sono piogge molto intense e umidità atmosferica elevata, rendendo di fatto il prodotto non commercializzabile, con le conseguenti perdite economiche. Centinaia di ettari dove si raccoglierà più nulla“, ha aggiunto Castelli.

Andato perso il 100% del raccolto

Dal monitoraggio di Coldiretti Alessandria emerge che per alcuni imprenditori della zona è andato perso fino al 100% del raccolto, soprattutto grano, orzo, mais, barbabietole, girasole. “È l’agricoltura a pagare il prezzo più alto, il settore cerealicolo e le colture a pieno campo. Vento e grandine a macchia di leopardo, in alcuni punti le perdite del raccolto arrivano anche al 100% – commenta il Presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – si tratta dell’ultima spallata del clima impazzito. Il risultato sono pesanti danni alle coltivazioni con la perdita di un intero anno di lavoro, conseguenza dei cambiamenti climatici dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma“.

“I nostri tecnici – aggiunge il direttore dell’organizzazione agricola, Roberto Bianco – stanno effettuando sopralluoghi, sarà necessario monitorare nel tempo la situazione e auspichiamo a brevissimo un intervento da parte della Regione Piemonte. Se la pioggia è manna per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne, i forti temporali con precipitazioni violente, soprattutto se accompagnati da grandine, peggiorano la situazione anche con frane e smottamenti poiché i terreni secchi non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento”.

L’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni parteciperà nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio al sopralluogo, organizzato da Cia Alessandria, in due aziende agricole di Felizzano e Solero fortemente danneggiate dall’ondata di maltempo che ieri ha colpito l’Alessandrino.

