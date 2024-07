Meteo Bergamo, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Bergamo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della mattina vedranno cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel corso della giornata si alterneranno nubi sparse e piogge intermittenti.

Mattina:

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà alta, con probabilità di piogge leggere che potrebbero persistere fino a metà mattina. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile, mentre l’umidità sarà intorno all’86%.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con possibili schiarite. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +33°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest, con raffiche leggere. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 55%.

Sera:

La sera a Bergamo sarà caratterizzata da piogge leggere e moderate, con cielo coperto e umidità in aumento. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento sarà moderato da Nord, con raffiche che potrebbero intensificarsi durante le precipitazioni.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge. Le temperature si manterranno su valori estivi, ma potrebbero variare sensibilmente a seconda della copertura nuvolosa e delle precipitazioni.

Per i prossimi giorni a Bergamo, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.2 mm 6.2 NNE max 6.1 Grecale 89 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +20.9° perc. +21.4° 0.37 mm 6 NNE max 5.7 Grecale 90 % 1016 hPa 6 nubi sparse +23° perc. +23.7° prob. 32 % 3.8 N max 4.9 Tramontana 86 % 1016 hPa 9 cielo coperto +28.1° perc. +30.2° prob. 15 % 3.9 SSO max 2.1 Libeccio 65 % 1015 hPa 12 cielo coperto +27.5° perc. +29.7° prob. 17 % 3.1 OSO max 3.5 Libeccio 69 % 1015 hPa 15 nubi sparse +31.4° perc. +33.2° prob. 3 % 7.6 SSO max 6 Libeccio 50 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.17 mm 3.7 OSO max 5 Libeccio 73 % 1013 hPa 21 pioggia moderata +22° perc. +22.6° 1.06 mm 6.9 N max 7.5 Tramontana 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:47

