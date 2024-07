Meteo Busto Arsizio, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Busto Arsizio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore, per poi diminuire di intensità nel pomeriggio e sera, quando il cielo si presenterà nuovamente coperto.

Durante la notte, il meteo prevede poche nuvole con una temperatura di circa +21,6°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Est con velocità intorno ai 4,8km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 88%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

Nel corso della mattina, le piogge leggere accompagneranno la città con una copertura nuvolosa che varierà dal 14% al 47%. Le temperature oscilleranno tra i +21,1°C e i +24,9°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da Est – Nord Est e Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 72% – 90%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28,1°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. I venti saranno prevalentemente da Sud – Sud Est con raffiche che potranno arrivare fino a 10,6km/h.

Infine, in serata, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere e una temperatura che si manterrà intorno ai +20°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità provenendo sempre dal Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Busto Arsizio per Domenica 21 Luglio indicano un inizio di giornata piovoso, con piogge che diminuiranno di intensità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.6° perc. +22.2° prob. 49 % 4.8 NE max 7.1 Grecale 88 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.2° perc. +20.7° 0.24 mm 4.2 NNE max 7.8 Grecale 92 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +21.1° perc. +21.6° 0.67 mm 3.4 ENE max 8 Grecale 90 % 1009 hPa 9 nubi sparse +24.9° perc. +25.3° prob. 51 % 5.5 SE max 8.1 Scirocco 72 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +27° perc. +28.3° 0.53 mm 7.8 SSE max 10.4 Scirocco 62 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +26.9° perc. +28.8° 0.93 mm 6.5 ESE max 11.2 Scirocco 71 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +21.9° perc. +22.5° 1.35 mm 9.3 NNO max 16.3 Maestrale 90 % 1008 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +20.4° prob. 71 % 9.1 NNO max 17 Maestrale 90 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:41 e tramonta alle ore 03:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.