Maltempo Lombardia, pioggia e vento minacciano la sicurezza: stop alla Tre Valli Varesine

La corsa di ciclismo Tre Valli Varesine è stata annullata a causa del forte maltempo che sta colpendo la provincia di Varese. Dopo ore di pioggia, iniziata dalla notte, i corridori hanno lamentato condizioni di sicurezza non accettabili. Dopo che in mattinata era stato accorciato il percorso, lo stop alla gara, che alla partenza vedeva anche il campione del mondo Tadej Pogacar, è stato dato alle 14.15. Intorno alle 14 c’era pioggia torrenziale e vento forte, con scarsa visibilità: in particolare in zona Schiranna i corridori si sono lamentati per l’acqua che usciva a fiotti dai tombini, per l’enorme massa d’acqua convogliata dalla collina.

Il maltempo non sta creando ulteriori particolari criticità in provincia di Varese: i Vigili del Fuoco non hanno effettuati interventi particolari. Il meteo, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, dovrebbe migliorare in tarda serata. Domani sarà perlopiù asciutto in giornata poi qualche pioggia nel tardo pomeriggio e sera in particolare sui rilievi.

