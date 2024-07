Meteo Pescara, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Pescara si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32,7°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera fino a 27,6°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente per tutta la giornata, con un piccolo aumento delle nuvole nel primo pomeriggio, ma senza possibilità di precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 27°C. Il vento soffierà da direzione Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 5,2km/h e i 6,5km/h, mantenendosi quindi su livelli di brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso della mattina, le temperature inizieranno a salire gradualmente, con valori che raggiungeranno i 32°C verso le ore 10:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 15km/h da direzione Est – Nord Est. L’umidità si manterrà costante intorno al 38% con una pressione atmosferica stabile a 1017hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno sui 32,7°C con un leggero aumento dell’umidità fino al 45%. Il vento soffierà con intensità tra i 12,8km/h e i 18km/h sempre da direzione Est – Nord Est. Le precipitazioni resteranno assenti, con una leggera probabilità del 5% di pioggia nel primo pomeriggio.

In serata, le temperature caleranno gradualmente fino a 27,6°C con una leggera diminuzione dell’umidità al 52%. Il vento si manterrà su livelli di brezza leggera, con intensità tra i 4km/h e gli 8,3km/h da direzione Ovest – Sud Ovest. Il cielo rimarrà sereno per tutta la serata, senza nuvole in vista.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Pescara indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate durante il giorno e condizioni di vento stabili. Le condizioni meteo si presenteranno quindi ideali per trascorrere una giornata all’aria aperta, godendo del bel tempo estivo.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.4° perc. +27.9° Assenti 5.2 SO max 5.1 Libeccio 52 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26.8° perc. +27.3° Assenti 6.3 SSO max 6.5 Libeccio 51 % 1016 hPa 6 cielo sereno +29.1° perc. +29.1° Assenti 1.7 OSO max 2.7 Libeccio 44 % 1017 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +32° Assenti 11.8 ENE max 8.9 Grecale 38 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +33.7° Assenti 18 ENE max 17.1 Grecale 42 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +33.1° prob. 5 % 12.8 ENE max 12.8 Grecale 45 % 1016 hPa 18 poche nuvole +29.3° perc. +30.8° prob. 4 % 5.9 ENE max 6.6 Grecale 55 % 1016 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +28.8° Assenti 4.9 OSO max 4.6 Libeccio 57 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:24

