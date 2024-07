Meteo Romano di Lombardia, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Romano di Lombardia mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte, tuttavia, è prevista la presenza di piogge leggere che potrebbero proseguire fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa rispetto alle ore notturne. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà prevalentemente da Nord Ovest a basse velocità, con raffiche occasionali.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, regalando ampie schiarite e un clima decisamente più caldo. Le temperature massime raggiungeranno i +30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +33°C. Il vento sarà debole e la probabilità di precipitazioni sarà praticamente nulla.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +25°C. Il vento continuerà a soffiare leggero da diverse direzioni, senza portare variazioni significative alle condizioni atmosferiche.

In conclusione, Giovedì 18 Luglio a Romano di Lombardia si prospetta come una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature estive e un clima piacevole. Le precipitazioni notturne potrebbero rappresentare un’eccezione in una giornata altrimenti caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.3° perc. +21.8° 0.11 mm 7.4 NNE max 7.2 Grecale 87 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.17 mm 5.4 NNE max 5.5 Grecale 81 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +22.9° perc. +23.3° 0.18 mm 0.6 NO max 1.5 Maestrale 78 % 1018 hPa 9 cielo sereno +26.9° perc. +28.6° prob. 19 % 5.1 SE max 6.9 Scirocco 69 % 1018 hPa 12 cielo sereno +29.9° perc. +32.8° prob. 8 % 5.9 S max 5.1 Ostro 61 % 1018 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +33.7° prob. 8 % 5.3 SSO max 3.8 Libeccio 59 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +31.1° prob. 13 % 4.7 SO max 4.9 Libeccio 75 % 1016 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.9° prob. 13 % 6.6 NNO max 6.6 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:01

