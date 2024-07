Meteo Seriate, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domenica 21 Luglio a Seriate si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +19°C e i +27,7°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori intorno ai +22°C. Nel corso della mattina, è prevista la possibilità di piogge leggere, quindi è consigliabile munirsi di un ombrello per eventuali spostamenti.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da precipitazioni più consistenti, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso delle ore. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C, con un’umidità che raggiungerà il 68%.

La sera si presenterà con cielo coperto e la possibilità di nubi sparse. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà abbastanza alta, con valori intorno all’81%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Seriate, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del cielo e di tenere a portata di mano un ombrello per eventuali piogge improvvise. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Seriate

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20° perc. +20.5° prob. 64 % 7.5 NE max 8.3 Grecale 92 % 1010 hPa 3 cielo sereno +19.5° perc. +19.9° prob. 60 % 6.4 NNE max 6.5 Grecale 92 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.29 mm 1 E max 2.7 Levante 85 % 1010 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° prob. 39 % 6.3 S max 5.8 Ostro 70 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +26.7° perc. +28.4° 0.55 mm 8 S max 8.9 Ostro 71 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +27° perc. +28.9° 0.8 mm 4.1 SSE max 5.5 Scirocco 71 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +23.7° perc. +24.3° 0.87 mm 6.1 NNE max 5.6 Grecale 83 % 1008 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +20.2° prob. 64 % 9.2 NNE max 7.7 Grecale 86 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:55 e tramonta alle ore 03:55

