Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Carbonia prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e calde. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il suo picco intorno alle ore centrali. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +35°C.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con un cielo sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature intorno ai +25°C. Man mano che il sole sorge, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno asciutte e senza precipitazioni. Durante le ore centrali della giornata, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +34°C.

Nel pomeriggio, non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa rimarrà consistente, con valori di umidità che si manterranno intorno al 30%. Il vento soffierà da direzioni variabili, con intensità che potrà raggiungere i 25-30 km/h.

In serata, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, ma la temperatura rimarrà piuttosto elevata, attestandosi intorno ai +23°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, provenendo principalmente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Carbonia indicano una giornata calda e con cielo parzialmente coperto. Le temperature rimarranno elevate, con un lieve aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Carbonia.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.4° Assenti 6.5 E max 6.6 Levante 38 % 1009 hPa 4 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 6 SE max 6.1 Scirocco 50 % 1009 hPa 7 cielo sereno +31.6° perc. +30.6° Assenti 4.5 SE max 8.1 Scirocco 32 % 1009 hPa 10 poche nuvole +35.9° perc. +35.1° Assenti 20.2 S max 25.4 Ostro 26 % 1008 hPa 13 cielo coperto +34.2° perc. +34.2° Assenti 26 SSO max 33.9 Libeccio 33 % 1008 hPa 16 cielo coperto +29.6° perc. +30.5° Assenti 16.2 OSO max 20.5 Libeccio 50 % 1008 hPa 19 cielo sereno +23.6° perc. +24.3° Assenti 19 NO max 29.8 Maestrale 88 % 1009 hPa 22 poche nuvole +22.1° perc. +22.5° Assenti 19.5 NNO max 36.9 Maestrale 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:14 e tramonta alle ore 04:14

