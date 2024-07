Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Foggia prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la città per tutto il giorno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La velocità del vento sarà intorno ai 20km/h, con raffiche fino a 25km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Al mattino, le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 35-37°C nelle ore centrali della giornata. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una intensità che potrà arrivare fino a 20km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 25-30%.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 38°C, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 23km/h. L’umidità si manterrà intorno al 20-30%, mentre la pressione atmosferica diminuirà leggermente, arrivando a 1011hPa.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque piuttosto miti, intorno ai 27-29°C. Il cielo sarà ancora sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le 23:00. Il vento sarà più leggero, con una velocità intorno ai 10-15km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Foggia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Foggia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +27.2° Assenti 10.7 ONO max 19.9 Maestrale 50 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 14 NO max 26 Maestrale 60 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29.4° perc. +29.6° Assenti 18.5 NO max 26.7 Maestrale 46 % 1016 hPa 9 cielo sereno +35.6° perc. +34.8° Assenti 19.2 NNO max 20 Maestrale 26 % 1014 hPa 12 cielo sereno +37.6° perc. +36.8° Assenti 20 N max 19.2 Tramontana 23 % 1013 hPa 15 cielo sereno +37° perc. +36° Assenti 22.7 NNO max 22.2 Maestrale 23 % 1011 hPa 18 cielo sereno +32.2° perc. +31.7° Assenti 17.3 NNO max 25.3 Maestrale 35 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.6° perc. +28.2° Assenti 11.2 ONO max 20.4 Maestrale 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.