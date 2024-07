Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Foggia indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 35,7°C intorno alle ore 12:00, mentre la minima si attesterà sui 23,2°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà intorno ai 24°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di circa 10,2km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 29°C intorno alle ore 07:00. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Ovest, ma con una leggera diminuzione di intensità rispetto alla notte.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno il picco massimo intorno alle ore 13:00. La brezza vivace proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo.

In serata, le condizioni meteo continueranno ad essere stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà ancora presente, ma con una leggera diminuzione rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Foggia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Foggia nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 11.7 ONO max 23.1 Maestrale 68 % 1010 hPa 4 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° Assenti 10.5 ONO max 19.2 Maestrale 68 % 1010 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +29.7° Assenti 11.1 NNO max 11.1 Maestrale 51 % 1010 hPa 10 nubi sparse +33.8° perc. +33.4° Assenti 6.9 N max 10.7 Tramontana 32 % 1009 hPa 13 cielo sereno +35.5° perc. +34.2° Assenti 21.9 NE max 19.2 Grecale 24 % 1008 hPa 16 cielo sereno +33.9° perc. +33° Assenti 10.5 ENE max 12.6 Grecale 29 % 1008 hPa 19 cielo sereno +27.5° perc. +28° Assenti 14 NO max 24.4 Maestrale 50 % 1010 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° Assenti 12.7 NO max 22 Maestrale 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:02 e tramonta alle ore 04:02

