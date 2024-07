Previsioni Meteo Isernia: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Isernia mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento delle nubi che potrebbero portare a piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori che potrebbero superare i +30°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C. Le prime ore del mattino vedranno ancora un cielo sereno con temperature in leggero aumento fino a raggiungere i +29°C verso le ore 09:00. Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature continueranno a salire, superando i +31°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con cielo coperto e una probabilità del 92% di precipitazioni. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +31°C. Verso le ore 15:00 è prevista pioggia leggera con una probabilità del 92% e una temperatura di +26°C.

In serata, a partire dalle ore 18:00, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a nubi sparse con una probabilità del 59% di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C. Durante la sera, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo di Isernia, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Isernia indicano una giornata con un’alternanza di condizioni atmosferiche, con cielo sereno al mattino e piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.1° perc. +20.3° prob. 43 % 6 NNE max 6.8 Grecale 82 % 1012 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.8° prob. 8 % 7 NNE max 7.4 Grecale 81 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° Assenti 7.4 NE max 9.1 Grecale 65 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.8° perc. +29.2° Assenti 7.9 ENE max 8.5 Grecale 37 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +31.7° Assenti 9.5 ESE max 14.2 Scirocco 28 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.19 mm 10 E max 12 Levante 59 % 1011 hPa 18 nubi sparse +24.9° perc. +25.1° prob. 32 % 6.4 ENE max 6.3 Grecale 63 % 1011 hPa 21 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° Assenti 7.2 NNE max 7.5 Grecale 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:58 e tramonta alle ore 03:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.