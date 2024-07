Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Matera si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature saranno in netto aumento durante la giornata, con valori massimi che potranno superare i 38°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 26°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con cielo sempre sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno rapidamente, con valori che potranno superare i 35°C già verso le ore 10:00. Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Matera, con temperature che raggiungeranno i 37-38°C.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno con qualche nuvola sporadica e temperature elevate. Anche in serata le condizioni meteo non subiranno cambiamenti, con temperature che si attesteranno intorno ai 28-29°C.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Venerdì 19 Luglio a Matera sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi del sole.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo su Matera, con temperature che si manterranno elevate. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 10.6 NNO max 14.2 Maestrale 40 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24.9° perc. +24.6° Assenti 11.3 NNO max 18.6 Maestrale 44 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29.5° perc. +28.5° Assenti 15.9 NO max 23.4 Maestrale 33 % 1015 hPa 9 cielo sereno +35.4° perc. +33.6° Assenti 16.6 NNO max 17.6 Maestrale 21 % 1014 hPa 12 cielo sereno +38° perc. +36.2° Assenti 19.4 N max 20.1 Tramontana 18 % 1012 hPa 15 poche nuvole +35.5° perc. +34.2° Assenti 20.2 NNE max 21.5 Grecale 24 % 1011 hPa 18 poche nuvole +31.5° perc. +30.2° Assenti 9.8 NNE max 15 Grecale 30 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +27.3° Assenti 4.2 NO max 4.7 Maestrale 37 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:18

