Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Novara si prevedono condizioni meteo variabili, con alternanza tra cielo coperto e nubi sparse durante la giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31°C nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà presente soprattutto nel corso della giornata, con piogge leggere che potrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio e in serata.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 79% e il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 87% e il 97%. Le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a toccare i +27,5°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 57%. Le temperature massime saranno di +31°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud Ovest.

In serata, la probabilità di precipitazioni aumenterà, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Il cielo sarà parzialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 34%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Novara indicano una giornata con temperature elevate e possibili piogge nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo a Novara nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.9° perc. +24.5° prob. 16 % 6.2 NE max 7.8 Grecale 83 % 1015 hPa 3 cielo coperto +22.3° perc. +22.8° prob. 11 % 2.5 ENE max 3 Grecale 86 % 1015 hPa 6 cielo coperto +22.9° perc. +23.6° prob. 44 % 3.5 NNE max 5.7 Grecale 88 % 1016 hPa 9 cielo coperto +27.5° perc. +29.3° prob. 23 % 0.7 SSO max 2.6 Libeccio 66 % 1015 hPa 12 nubi sparse +30.4° perc. +33.2° prob. 12 % 4.8 S max 4.3 Ostro 58 % 1014 hPa 15 nubi sparse +30.8° perc. +34.1° prob. 20 % 7.9 O max 8.2 Ponente 59 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +27.5° perc. +30.2° 0.2 mm 8.3 NO max 12.2 Maestrale 75 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +23° perc. +23.4° 0.2 mm 6.3 ONO max 12.4 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.