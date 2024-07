Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Perugia prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 25-30°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche occasionali provenienti prevalentemente da nord.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento delle nuvole sparse, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature saliranno fino a toccare i 35-37°C, rendendo l’aria calda e afosa. Il vento soffierà moderato da nord-ovest.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una probabilità di precipitazioni in aumento. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai 25-30°C. Il vento sarà ancora moderato proveniente da nord-ovest.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Perugia indicano un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili precipitazioni nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni e di adottare le dovute precauzioni in caso di temporali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 5.1 N max 5.1 Tramontana 58 % 1017 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 4.1 NNE max 4.2 Grecale 59 % 1017 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +27.9° Assenti 4.4 NNE max 6.8 Grecale 34 % 1017 hPa 10 cielo sereno +35.4° perc. +33.9° Assenti 6.1 N max 6.7 Tramontana 23 % 1015 hPa 13 cielo sereno +37.7° perc. +35.8° Assenti 10.2 NNO max 10.1 Maestrale 18 % 1012 hPa 16 poche nuvole +37.1° perc. +35.1° Assenti 9.6 NO max 14.2 Maestrale 18 % 1010 hPa 19 nubi sparse +28.8° perc. +28.4° Assenti 14.8 NO max 24.7 Maestrale 39 % 1012 hPa 22 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° Assenti 2.8 NNO max 4.8 Maestrale 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.