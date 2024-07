Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Pescara, ci attendono giornate all’insegna del bel tempo. Le temperature saranno elevate, con cieli sereni e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà a livelli accettabili, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. In particolare, sabato vedremo un leggero aumento dell’umidità rispetto ai giorni precedenti, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche complessive. Un weekend perfetto per godersi le bellezze di Pescara all’aria aperta.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Pescara il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,1°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest con velocità di 7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +32°C alle 10:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est con raffiche fino a 15,7km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +32,5°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a 15,5km/h con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a +27,6°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 8,6km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 53% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,5°C e una brezza leggera da Sud Ovest con velocità di 9,4km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

La mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i +31,1°C alle 10:00. Il vento soffierà da Nord con raffiche fino a 17km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +31,2°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 16km/h con un’umidità del 54% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +27,3°C. Il vento sarà da Sud – Sud Est con una velocità di 4,7km/h. L’umidità si attesterà al 65% mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,8°C e una brezza leggera da Ovest con velocità di 6,7km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

La mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i +31,1°C alle 10:00. Il vento soffierà da Nord Est con raffiche fino a 14,6km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Il vento proveniente da Nord Est soffierà a 15km/h con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +26,9°C. Il vento sarà da Sud Ovest con una velocità di 4km/h. L’umidità si attesterà al 61% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Pescara si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città.

