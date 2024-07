Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Pisa si prevedono condizioni meteo variabili, con un’alternanza tra nubi sparse e cielo coperto durante la giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 85%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-29°C, con una leggera brezza proveniente dall’est che potrà raggiungere i 7 km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Nel corso del pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 60%. Le temperature saliranno, con valori che potranno superare i 33°C. Il vento soffierà da ovest con intensità fino a 18 km/h, mentre l’umidità aumenterà al 51%.

La situazione in serata vedrà un ulteriore diradamento delle nubi, con una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai 25-26°C, con una brezza proveniente da ovest che potrà raggiungere i 14,6 km/h. L’umidità sarà più elevata, attestandosi all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Pisa indicano una giornata con temperature elevate e un cielo che alternerà momenti di nubi sparse a schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Pisa nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.9° perc. +25.5° Assenti 3.2 ENE max 3.8 Grecale 79 % 1014 hPa 4 nubi sparse +24° perc. +24.3° Assenti 3.5 ENE max 3.8 Grecale 71 % 1014 hPa 7 cielo coperto +28.9° perc. +29.2° Assenti 5.8 E max 6.9 Levante 47 % 1014 hPa 10 nubi sparse +33.2° perc. +34.6° Assenti 9.7 O max 7 Ponente 42 % 1013 hPa 13 cielo coperto +33.3° perc. +36.3° Assenti 17.3 O max 14.8 Ponente 48 % 1012 hPa 16 nubi sparse +31.3° perc. +34.5° Assenti 17.4 ONO max 23.1 Maestrale 56 % 1011 hPa 19 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 10.2 O max 11.2 Ponente 85 % 1011 hPa 22 nubi sparse +25.2° perc. +26.1° Assenti 0.4 NE max 4 Grecale 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:39

