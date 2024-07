Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pisa indicano una settimana caratterizzata da temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. L’umidità si manterrà costante intorno al 50-60%, con brezze leggere provenienti da diverse direzioni. Le temperature massime oscilleranno tra i 32°C e i 34°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 25°C. Solo mercoledì è prevista una leggera variazione con la comparsa di nubi sparse. In generale, condizioni meteo ideali per godersi le giornate estive all’aperto.

Lunedì 29 Luglio

Lunedì 29 Luglio si prospetta una giornata all’insegna del cielo sereno a Pisa. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a una velocità di circa 5,1km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 31,4°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 4,9km/h, mantenendo l’umidità al 47%.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà i 33°C con una leggera intensificazione del vento da Ovest – Nord Ovest a 14,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 50%.

In serata, le temperature si abbasseranno, ma resteranno piacevoli attorno ai 25,9°C. Il vento diminuirà la sua intensità provenendo da Nord Ovest a 4,4km/h. L’umidità sarà del 83%.

Martedì 30 Luglio

Martedì 30 Luglio il meteo a Pisa si conferma stabile con un cielo sereno per gran parte della giornata. Durante la notte, le temperature si manterranno sui 25,2°C con una leggera brezza da Nord Est a 3,8km/h. L’umidità sarà del 78%.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i 33°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Est a 7,6km/h, mantenendo l’umidità al 37%.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà i 34,4°C con un vento da Ovest – Nord Ovest a 13,8km/h. L’umidità si attesterà al 41%.

In serata, le temperature si manterranno elevate, intorno ai 26,2°C, con una brezza leggera da Ovest a 10,7km/h. L’umidità salirà al 79% con la comparsa di poche nuvole.

Mercoledì 31 Luglio

Mercoledì 31 Luglio il meteo a Pisa prevede una leggera variazione con nubi sparse che si faranno spazio durante la notte. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 25,1°C con una brezza da Nord a 4,4km/h. L’umidità sarà del 78%.

Al mattino, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno fino a raggiungere i 32,3°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest a 5,4km/h, mantenendo l’umidità al 44%.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà i 32,6°C con un vento da Ovest a 15,2km/h. L’umidità si manterrà al 53% con la comparsa di nubi sparse.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma resteranno piacevoli attorno ai 25,4°C con una brezza leggera da Ovest a 10,7km/h. L’umidità salirà al 90% con un cielo sereno.

Giovedì 1 Agosto

Giovedì 1 Agosto il meteo a Pisa prevede un ritorno al cielo sereno con una leggera presenza di nuvole sparse durante la notte. Le temperature notturne si manterranno sui 24,8°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 7,3km/h. L’umidità sarà del 90%.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i 30,6°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 11,9km/h, mantenendo l’umidità al 50%.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà i 32,7°C con un vento da Ovest a 11,9km/h. L’umidità si attesterà al 53% con la comparsa di poche nuvole.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma resteranno gradevoli attorno ai 25,4°C con una brezza leggera da Ovest a 10,7km/h. L’umidità salirà al 90% con un cielo sereno.

In conclusione, la settimana a Pisa si prospetta con temperature elevate e cieli sereni, ideali per godersi le giornate estive in città. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

