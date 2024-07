Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Poggibonsi prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 36°C nel primo pomeriggio, con una leggera brezza che contribuirà a mitigare il caldo.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 20°C. L’umidità si attesterà intorno al 70% con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Al mattino, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a superare i 30°C verso le ore centrali della mattinata. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole all’orizzonte e le temperature raggiungeranno il picco massimo della giornata. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, ma comunque piacevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi per Giovedì 11 Luglio indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di godersi il bel tempo in modo responsabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 2.3 ONO max 3.2 Maestrale 64 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 0.7 NO max 2.2 Maestrale 72 % 1016 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +27.1° Assenti 5.4 NO max 6.3 Maestrale 49 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.9° perc. +32.2° Assenti 10.9 NO max 12.6 Maestrale 32 % 1016 hPa 13 cielo sereno +36° perc. +35° Assenti 19.3 ONO max 18.3 Maestrale 25 % 1014 hPa 16 cielo sereno +33.9° perc. +32.8° Assenti 18 O max 15.9 Ponente 28 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 7 ONO max 7.3 Maestrale 55 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.6° perc. +20.7° Assenti 2.9 NO max 3.9 Maestrale 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.