Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Pontedera prevedono un inizio di giornata con cielo sereno e temperature che si aggirano intorno ai +21°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,6°C nelle ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento dell’umidità e delle probabilità di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,4°C, con venti che potranno raggiungere i 20,5km/h provenienti da Ovest.

Nella seconda parte del pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto e le precipitazioni diventeranno più probabili, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Le temperature caleranno gradualmente, arrivando a +22°C verso le ore notturne.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge nel corso del pomeriggio e della serata.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pontedera indicano un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli nuvolosi e possibili precipitazioni anche nei giorni successivi. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e adottare le precauzioni necessarie in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21.9° Assenti 2.9 SE max 3.7 Scirocco 96 % 1009 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +21° Assenti 2.8 E max 3.8 Levante 96 % 1009 hPa 7 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 0.9 SE max 3.7 Scirocco 69 % 1009 hPa 10 poche nuvole +32.6° perc. +32.6° Assenti 11.4 OSO max 14.5 Libeccio 37 % 1008 hPa 13 cielo coperto +32.8° perc. +33.1° Assenti 8.9 O max 11.7 Ponente 38 % 1007 hPa 16 cielo coperto +29.7° perc. +30.1° Assenti 19.4 OSO max 32.2 Libeccio 47 % 1008 hPa 19 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 20 % 6.9 E max 11.1 Levante 49 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +22.3° perc. +22.4° 0.33 mm 2.3 NO max 4 Maestrale 69 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 04:36 e tramonta alle ore 04:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.