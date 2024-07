Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Romano di Lombardia si prevedono condizioni meteo variegate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere.

Previsioni Meteo:

La mattina a Romano di Lombardia si presenterà con poche nuvole e una temperatura che oscillerà tra i +22,4°C e i +28,9°C. Il vento soffierà leggero da diverse direzioni con una velocità compresa tra i 3,3km/h e i 6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una maggiore presenza di nubi sparse e una probabilità di piogge leggere del 29%. Le temperature si manterranno tra i +29,4°C e i +32,4°C, con venti che raggiungeranno una velocità massima di 7km/h.

La situazione meteorologica nella sera sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature si attesteranno tra i +22°C e i +25,5°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 4,5km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Romano di Lombardia indicano una giornata con un’alternanza di condizioni atmosferiche, passando da cielo sereno a nubi sparse e piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al sole e temperature stabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.1 mm 7.8 NNE max 8.1 Grecale 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +21° prob. 39 % 5.3 NNE max 5.4 Grecale 79 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +22.4° perc. +22.9° 0.24 mm 3.8 NNE max 4.4 Grecale 82 % 1015 hPa 9 poche nuvole +27.1° perc. +28.9° prob. 41 % 3.6 S max 3.3 Ostro 68 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +32° prob. 41 % 7.8 SE max 8.5 Scirocco 63 % 1014 hPa 15 nubi sparse +29.6° perc. +32.6° prob. 46 % 5.5 SE max 4.9 Scirocco 63 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +26.9° perc. +29.2° 0.42 mm 1.7 SSE max 2.3 Scirocco 77 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +22.6° perc. +23.2° 0.55 mm 7.4 ENE max 7.9 Grecale 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:59 e tramonta alle ore 03:59

