Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Si prevedono nubi sparse, piogge leggere e cieli coperti con temperature tipiche dell’estate. Il vento sarà prevalentemente leggero o moderato, proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti per organizzare al meglio le attività all’aperto, considerando la possibilità di precipitazioni.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a San Giovanni Rotondo ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento soffierà a 4,6km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature saliranno fino a +25,4°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 54%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 99% con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,3°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento soffierà a 12,4km/h provenendo da Nord – Nord Est. C’è una probabilità del 2% di precipitazioni.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +21°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. C’è una probabilità del 7% di precipitazioni.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte a San Giovanni Rotondo ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà a 8,9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,2km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature saliranno fino a +23,6°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 18,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 75%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 90% con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,7°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Nord Est. C’è una probabilità del 10% di precipitazioni.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% con temperature intorno ai +22,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,8km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 57%.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte a San Giovanni Rotondo ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 7,8km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 8,6km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature saliranno fino a +24,5°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 70%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 0% senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,2°C, con una percezione di +30,3°C. Il vento soffierà a 15,7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 43%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% con temperature intorno ai +22,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,8km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 57%.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte a San Giovanni Rotondo ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,3°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento soffierà a 9,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 14,1km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature saliranno fino a +26,8°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 17,3km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 51%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse al 55% con possibilità di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà a 11,3km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. C’è una probabilità del 44% di precipitazioni.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo nubi sparse al 62% con temperature intorno ai +23°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 61%.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a San Giovanni Rotondo saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni e temperature in linea con la stagione estiva. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

