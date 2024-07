Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a San Miniato si presentano con condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La mattina proseguirà con cielo limpido e temperature in aumento, raggiungendo i 34,5°C intorno alle 10:00. Nel primo pomeriggio, il termometro raggiungerà i 37°C, con una leggera brezza che potrà attenuare il caldo. Anche nel tardo pomeriggio e in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 21,8°C durante la notte.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Miniato indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che si manterranno elevate ma non eccessive. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata e di mantenere un’adeguata idratazione.

In conclusione, Domenica 28 Luglio a San Miniato si prospetta come una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature estive, senza particolari variazioni climatiche significative.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.3° Assenti 1.6 SSE max 2.5 Scirocco 79 % 1017 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +20.4° Assenti 1.3 ENE max 2.4 Grecale 78 % 1018 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +27.8° Assenti 1 ONO max 2 Maestrale 52 % 1018 hPa 10 cielo sereno +34.5° perc. +33.4° Assenti 10.2 O max 12.6 Ponente 27 % 1017 hPa 13 cielo sereno +37° perc. +35.3° Assenti 19.6 O max 17.4 Ponente 19 % 1016 hPa 16 cielo sereno +34.4° perc. +32.7° Assenti 19.6 O max 19.8 Ponente 23 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° Assenti 8.2 OSO max 9.2 Libeccio 52 % 1016 hPa 22 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 2.6 OSO max 2.9 Libeccio 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:41

