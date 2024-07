Forti temporali tra Piemonte, alta Lombardia e Trentino-Alto Adige: danni per grandine e potenti downburst | FOTO

MeteoWeb

Oggi, venerdì 12 luglio, una perturbazione ha raggiunto il Nord Italia e sta scatenando temporali violenti, creando criticità sul territorio. I fenomeni più intensi stanno colpendo soprattutto il Vercellese in Piemonte, alta Lombardia e Trentino-Alto Adige meridionale, con nuclei in movimento verso Est-Nord/Est. Sono stati segnalati nubifragi, potenti raffiche di vento (downburst) e grandine, con situazioni particolarmente critiche in diverse località.

Al momento, dalla mezzanotte, si registrano ben 96 mm a Cuasso al Monte (VA), 74 mm a Colere (BG), 53 mm a Sellero (BS), 49 mm a Mezzolombardo (TN), 44 mm a Parella (TO).

Nella notte, una violenta supercella temporalesca ha causato ingenti danni sulla pedemontana dell’alto Canavese. A Colleretto Castelnuovo (TO), la grandine è stata accompagnata da raffiche di vento fino a 90-100 km/h, che hanno abbattuto numerosi alberi. Anche Cerrione (BI) ha subito danni significativi con tetti scoperchiati a causa delle raffiche di vento associate al temporale. Riportati allagamenti e fango sulla SP460 in zona Leinì (TO).

