Al via forte ondata di maltempo al Nord, primi temporali tra Piemonte e Lombardia | LIVE

MeteoWeb

Al via fase di forte maltempo al Nord: una perturbazione sta già scatenando violenti temporali, che potrebbero determinare criticità sul territorio. I fenomeni riguarderanno soprattutto i settori in prossimità dei rilievi, con coinvolgimento anche della Pianura Padana. Temporali stanno già colpendo con intensità il Piemonte e la Lombardia, con accumuli importanti (dalla mezzanotte): ben 50 mm a Borgomanero (NO), 49 mm a Varese (VA), 44 mm a Cuasso al Monte (VA) e 41 mm a Parella (TO).

Il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte) ha segnalato alle 04:45 una “probabile supercella temporalesca in transito sull’alto Canavese in direzione Biellese lungo l’area pedemontana, associata ad un violento nubifragio con grandine fino a 2 centimetri di diametro e forti raffiche di vento lineari“.

Segnalati primi allagamenti a Lecco, così come raffiche di vento e grandinate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.