Allerta Meteo, oggi allarme maltempo in Italia: in arrivo tornado, grandine grossa e nubifragi. Ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo oggi in Italia per grandine grossa, forti raffiche di vento, piogge intense e tornado: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, venerdì 12 luglio, alle 8 di domani, sabato 13 luglio 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 2 dal Nord Italia fino alla Germania sudorientale, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia occidentale fino a Germania nordorientale e Polonia, principalmente per grandinate grandi a molto grandi, forti raffiche di vento, forti piogge e tornado. Un livello 1 circonda il livello 2 per una minore copertura di fenomeni meteorologici severi. Un livello 1 è stato previsto per l’area attraverso i Paesi Baltici orientali, la Russia occidentale e la Bielorussia principalmente per forti piogge, grandine e forti raffiche di vento. Infine, un livello 1 è stato emesso in Turchia principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Per quanto riguarda in dettaglio l’allerta meteo prevista per l’estremo Est della Francia e il Nord Italia, il bollettino ESTOFEX riporta che è prevista una “situazione borderline tra il livello 2 e il livello 3, con numerose incertezze evidenti nei modelli. Ciò su cui tutti i modelli concordano è la presenza di un forte wind shear verticale, che va dai 20 ai 30 m/s nello strato 0-6 km e fino a 20 m/s nello strato 0-3 km, a supporto di supercelle e anche di ‘bow echoes’ qualora si sviluppino segmenti lineari. Tutti i modelli mostrano anche un’abbondanza di temporali già nelle ore del mattino“.

“Sebbene questa attività possa già portare a fenomeni meteorologici severi, rimane grande incertezza riguardo al suo impatto sull’ondata principale di temporali prevista nel pomeriggio,” prosegue il bollettino. “I temporali più intensi dovrebbero apparire dopo le 15 UTC, iniziando sulle Alpi e diffondendosi anche sulle pianure/pedemontane del Nord Italia. Si prevedono diverse supercelle capaci di grandinate grandi a molto grandi e forti raffiche di vento. Verso sera, l’aumento del wind shear nei bassi strati aumenterà la minaccia di tornado nel Nord/Est dell’Italia. Sebbene sia stato considerato il livello 3 per alcune parti del Nord/Ovest dell’Italia, l’effetto dei temporali mattutini e la prevista interruzione del riscaldamento diurno lasciano la copertura di fenomeni meteorologici estremamente severi un po’ troppo incerta al momento”.

Forte maltempo in Italia, dove pioverà oggi

Riassumendo, un’ondata di forte maltempo è prevista al Nord Italia tra il 12 e il 13 luglio 2024. La mappa (di seguito) indica un’allerta di livello 2, segnalando un alto rischio di grandine grossa, forti raffiche di vento, piogge intense e possibili tornado. Le condizioni peggiori sono attese dopo le 17 ora locale, quando i temporali inizieranno sulle Alpi e si sposteranno verso le pianure e le colline del Nord Italia.

C’è incertezza sugli effetti dei temporali mattutini sul peggioramento previsto nel pomeriggio. La situazione più critica sarà nel Nord/Est Italia, dove c’è un rischio aumentato di tornado verso sera. Sebbene si sia considerata un’allerta di livello 3 per il Nord/Ovest Italia, l’incertezza legata ai temporali mattutini e al riscaldamento diurno rende la previsione di eventi estremi meno certa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.