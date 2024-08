Maltempo Campania, salvato anziano rimasto intrappolato in casa ad Arienzo

MeteoWeb

Proseguono anche ad Arienzo (Caserta), altro comune colpito dal maltempo in Campania, i lavori di ripristino dopo il fiume di fango che ha invaso alcune strade della città. L’intervento più complesso in via Roma, dove è stato messo in salvo un anziano invalido rimasto intrappolato nel proprio appartamento invaso dal fango.

Intanto, per la giornata di domani, giovedì 29 agosto, il sindaco Giuseppe Guida ha disposto la sospensione della fiera settimanale. Nell’ordinanza si ricorda che ieri “il territorio comunale è stato colpito da un evento meteorologico di straordinaria intensità, caratterizzato da fenomeni di colata di fango e detriti che ha causato ingenti danni alle strade pubbliche e private” e che “persiste una situazione di criticità post-evento”. In particolare, sono in corso attività di pulizia e rimozione di fango e detriti e la piazza che solitamente ospita la fiera settimanale ha riportato “ingenti danni“.

