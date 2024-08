Maltempo Campania, vertice istituzionale a San Felice Cancello: “subito in campo 40 uomini e mezzi”

MeteoWeb

“Ho partecipato poco fa, al Comune di San Felice a Cancello, con il Sindaco Emilio Nuzzo, con il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, i dirigenti della Questura di Caserta, con i responsabili regionali e territoriali della Protezione Civile, con i Vigili del Fuoco ed i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, al vertice per programmare gli interventi di messa in sicurezza necessaria a fronteggiare l’emergenza e per coordinare le attività di ricerca dei poveri dispersi“. Lo afferma Giovanni Zannini, Presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania in merito all’alluvione lampo che ha colpito San Felice a Cancello, dove purtroppo risultano anche due persone disperse.

“La Protezione Civile della Regione Campania ha messo da subito a disposizione 40 uomini e mezzi che sono in campo per fronteggiare l’emergenza; è stato, inoltre, attivato presso la Prefettura di Caserta il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), secondo le misure operative diramate dal Dipartimento di Protezione Civile che definiscono il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali. La Regione Campania – conclude – è vicina alle istituzioni locali e alla popolazione di San Felice a Cancello e dell’intera Valle di Suessola così duramente colpita in queste ore, e come sempre farà la sua parte grazie all’attenzione del Governatore Vincenzo De Luca”.

Ordinanza del sindaco: “non allontanarsi da casa”

Vista l’allerta meteo diramata per la giornata di oggi (dalle 14 alla mezzanotte) dalla Protezione Civile della Campania, il sindaco di San Felice a Cancello (Caserta) Emilio Nuzzo, tramite una ordinanza, ha disposto, per l’intera giornata di oggi: la sospensione di qualsiasi attività all’aperto su aree pubbliche, comprese le attività commerciali ambulanti; il divieto di soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale; di non allontanarsi durante i fenomeni di precipitazioni dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari; di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicuri; di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità; di contattare in caso di pericolo a persone o cose, i Vigili del Fuoco o il comando della Polizia municipale. Il sindaco raccomanda alla popolazione di San Felice a Cancello di “adottare ogni e più opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi in concomitanza delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale”.

