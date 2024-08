Maltempo Piemonte, disastro a Biella: strage di alberi e tetti divelti | FOTO

MeteoWeb

È un bollettino di guerra il bilancio del violento maltempo che ha colpito oggi il Piemonte, sferzato in lungo e in largo da nubifragi, grandine (anche di grandi dimensioni) e forti raffiche di vento che hanno superato i 100km/h. Situazione critica a Biella, colpita da un forte downburst, ossia raffiche di vento lineari in uscita da un temporale. Sulla città, le raffiche hanno superato anche gli 80km/h, provocando danni gravi e diffusi: è strage di alberi, tetti divelti e auto danneggiate. Particolarmente colpito il quartiere Chiavazza. In via Angelo Mosca, gli alberi sradicati dal vento sono finiti sulle vetture parcheggiate. Un grosso pino ha bloccato via Marconi, a pochi metri dal tribunale.

“Ho sentito al telefono il sindaco della città di Biella, Marzio Olivero, per avere aggiornamenti sui danni causati dalla improvvisa e violenta ondata di maltempo che ha interessato la provincia piemontese. Sono state ore difficili”, scrive sui social il Ministro Gilberto Pichetto. “Grazie a tutte le Forze dell’Ordine che in queste ore sono impegnate a sostegno e protezione della popolazione del mio territorio”.

