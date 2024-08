Maltempo, primi forti temporali tra Italia, Svizzera, Austria e Germania | LIVE

MeteoWeb

Come ampiamente previsto dai bollettini meteo delle scorse ore, nel pomeriggio si oggi sono esplosi i primi forti temporali della settimana di Ferragosto che si preannuncia fortemente condizionata dal maltempo. I temporali stanno colpendo nord Italia, Svizzera, Germania e Austria: seguono un flusso pre-frontale rispetto alla perturbazione in arrivo da ovest, infatti si muovono da sud/ovest verso nord/est come possiamo osservare nell’immagine satellitare animata di seguito.

Almeno in Italia, si tratta di temporali coreografici, ma secchi. Poche precipitazioni, limitate all’Appennino emiliano: 13mm a Bore, 10mm a Morfasso e Carnola, 7mm a Villa Minozzo, 4mm a Palanzano, Trefiumi, Agna e Casola di Terenzo. Piogge ancora più deboli in Trentino Alto Adige, nella zona di Borgo Valsugana:

Fenomeni molto più estremi in Svizzera, Austria e Germania. E’ un importante preludio di quello che succederà nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.