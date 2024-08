Maltempo Veneto, temporale e grandine media a nord di Verona | FOTO

MeteoWeb

Ancora temporali attivi al Nord Italia dopo una giornata di fenomeni estremi. Un forte temporale sta colpendo la zona a nord di Verona, provocando nubifragi e grandine di medie dimensioni. La grandine di notevoli dimensioni è caduta in particolare a San Floriano e Negrar di Valpollicella, provocando danni e imbiancando strade e giardini. A San Vito, frazione di Negrar, sono caduti 18mm di pioggia in circa mezz’ora, mentre 7mm si registrano a Marano di Valpolicella.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.