Meteo Cascina, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Cascina indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 29,9°C intorno alle ore 09:00. La percezione di calore sarà leggermente superiore, con valori intorno ai 30,4°C.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Cascina, con temperature che potranno superare i 32°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con brezze leggere che potranno raggiungere i 12km/h.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,9°C. La umidità aumenterà leggermente rispetto alle ore centrali della giornata, raggiungendo il 82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cascina per Giovedì 22 Agosto confermano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con un clima caldo e soleggiato che accompagnerà la cittadina toscana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 4.5 ENE max 4.4 Grecale 84 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 5.5 ENE max 5.5 Grecale 81 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 4.8 ENE max 6.6 Grecale 59 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.5° perc. +31.8° Assenti 2 NE max 4.1 Grecale 41 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.9° perc. +33.4° prob. 16 % 12 O max 8.1 Ponente 39 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +31.6° prob. 19 % 13.1 ONO max 15.7 Maestrale 53 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.9° perc. +24.5° Assenti 6.3 O max 6.6 Ponente 82 % 1012 hPa 22 cielo sereno +22.7° perc. +23.4° Assenti 1.3 O max 1.8 Ponente 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 20:06

