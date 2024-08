Meteo Chieti, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Chieti si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con una copertura nuvolosa che varia dal 87% al 100%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +23°C e i +31°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, garantendo un certo grado di comfort nonostante il caldo.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C verso le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà, con il cielo che rimarrà nuvoloso e le temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Anche in serata, le nubi saranno ancora presenti, seppur in forma più leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Chieti indicano un trend simile, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e tenere a portata di mano l’ombrello in caso di improvvisi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, Domenica 1 Settembre a Chieti si prevede una giornata con cielo coperto e temperature elevate, ideale per chi ama il caldo estivo ma preferisce evitare il sole diretto. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto nei prossimi giorni a Chieti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° Assenti 11.2 OSO max 11.6 Libeccio 46 % 1015 hPa 3 cielo coperto +23.1° perc. +22.6° Assenti 10.8 OSO max 11.3 Libeccio 44 % 1014 hPa 6 cielo coperto +25.4° perc. +25.1° Assenti 5.8 OSO max 7.4 Libeccio 39 % 1014 hPa 9 cielo coperto +30.4° perc. +29.2° Assenti 11.3 NNO max 11.6 Maestrale 31 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.1° perc. +30.5° Assenti 16.3 NNE max 13.1 Grecale 36 % 1012 hPa 15 cielo coperto +29.8° perc. +29.6° Assenti 9.3 NE max 7.2 Grecale 41 % 1012 hPa 18 cielo coperto +25.9° perc. +25.9° Assenti 6.3 OSO max 6.7 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° prob. 3 % 3.5 SSO max 4.5 Libeccio 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:32

