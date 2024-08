Meteo Pisa, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pisa per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio si avranno nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +20,6°C e i +30,2°C.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1007hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente con la comparsa di nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 58%. Le temperature massime saranno di circa +30,2°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 44% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1008hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente coperto con una probabilità del 81% di copertura nuvolosa. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21,6°C, con una brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà al 79% e la pressione atmosferica salirà a 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pisa indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno stabili. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.18 mm 2.8 NE max 7.8 Grecale 78 % 1007 hPa 4 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° prob. 47 % 8.7 NE max 9.7 Grecale 85 % 1006 hPa 7 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 1 % 8.2 ENE max 10.9 Grecale 72 % 1008 hPa 10 cielo coperto +28.7° perc. +28.9° prob. 2 % 7.6 ENE max 14.2 Grecale 46 % 1008 hPa 13 nubi sparse +30° perc. +30° prob. 12 % 5.4 NNE max 16.1 Grecale 43 % 1008 hPa 16 nubi sparse +28.1° perc. +28.9° prob. 12 % 11.2 NNE max 17.1 Grecale 54 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.13 mm 11 E max 14.2 Levante 72 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.1° perc. +21.4° prob. 4 % 8.7 ENE max 11.4 Grecale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:11

