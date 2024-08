Meteo Siena, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena indicano una settimana inizialmente calda e soleggiata, con un aumento delle temperature fino a superare i 35°C nel pomeriggio di lunedì. Tuttavia, a partire da martedì pomeriggio sono attese precipitazioni che si protrarranno per l’intera giornata di mercoledì. Giovedì si avrà una parziale schiarita con temperature più miti. L’umidità varierà tra il 23% e l’88%, con venti leggeri da diverse direzioni. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1010-1018hPa.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Siena, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a circa 4km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto al 93%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 29,8°C con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 3,6km/h. L’umidità diminuirà al 33% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che potranno superare i 35°C. Il vento sarà debole, con raffiche leggere da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 23% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Sera: La serata si presenterà con un cielo sereno al 4%, temperature intorno ai 23°C e venti leggeri da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Siena, ci saranno pochi nuvolosi con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a circa 4,5km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse al 70%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 31,2°C con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 12,8km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che potranno superare i 35,8°C. Il vento sarà moderato da Est, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 21% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Sera: La serata si presenterà con pioggia leggera al 83%, temperature intorno ai 18,3°C e venti leggeri da Est. L’umidità salirà all’88% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Siena, ci sarà un cielo coperto al 87% con temperature intorno ai 18°C. Il vento sarà leggero da Est. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse al 39%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27,5°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Est a 8,1km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse al 77% con temperature che potranno superare i 33,8°C. Il vento sarà leggero da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 28% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Sera: La serata si presenterà con pioggia leggera al 62%, temperature intorno ai 21,1°C e venti moderati da Nord Est. L’umidità salirà al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Siena, ci saranno nubi sparse al 39% con temperature intorno ai 19,4°C. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse al 39%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 28,9°C con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Est a 4,6km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse al 53% con temperature che potranno superare i 31°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Sera: La serata si presenterà con nubi sparse al 28%, temperature intorno ai 20,5°C e venti leggeri da Est – Nord Est. L’umidità salirà all’80% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Siena, si prevede un inizio settimana caldo e soleggiato, seguito da un aumento delle precipitazioni a partire da martedì pomeriggio e per tutta la giornata di mercoledì. Giovedì si avrà una parziale schiarita con temperature più miti. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo.

