Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domani, Domenica 18 Agosto, a Biella ci aspettiamo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che si manterrà costante per gran parte della giornata.

Durante la notte, ci sarà la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature che oscilleranno tra i +19°C e i +21°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Sud Est.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a caratterizzare il meteo di Biella, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi leggermente. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C – +20°C con raffiche di vento provenienti da Nord Est.

In serata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le precipitazioni potrebbero diminuire di intensità. Le temperature si attesteranno intorno ai +16°C – +17°C con una leggera brezza proveniente da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Biella indicano una giornata instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo nei prossimi giorni a Biella.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.2 mm 10.2 NNO max 11.1 Maestrale 90 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.23 mm 2.4 NNO max 2.9 Maestrale 92 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.9° prob. 84 % 3 NO max 2.9 Maestrale 91 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.56 mm 2.1 SE max 3 Scirocco 86 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.72 mm 3.6 NNE max 4.9 Grecale 85 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.8° 0.98 mm 9.5 NE max 22.3 Grecale 94 % 1008 hPa 18 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 80 % 4.7 OSO max 6.7 Libeccio 94 % 1008 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 20 % 6.8 ONO max 8.7 Maestrale 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.