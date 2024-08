Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Colle di Val d’Elsa mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Nella mattina, ci aspettiamo piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia tra il 39% e l’88%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C alle 06:00, salendo fino a +35,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 4,9km/h e i 10,3km/h, proveniente prevalentemente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 58%-74%.

Nel pomeriggio, le nubi saranno ancora presenti con una copertura nuvolosa che varierà tra il 66% e l’85%. Le temperature massime saranno di +36,9°C alle 13:00, per poi scendere a +27,6°C alle 16:00. Possibili piogge leggere nel primo pomeriggio, con intensità che potrebbe arrivare a 0.35mm. Il vento soffierà con intensità compresa tra gli 7,6km/h e i 29km/h, provenendo da diverse direzioni. L’umidità si manterrà tra il 22% e il 56%.

In serata, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge che diventeranno più consistenti. La copertura nuvolosa sarà del 85% alle 17:00, per poi salire al 100% alle 19:00 e rimanere tale fino alle 23:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,6°C alle 18:00, per poi oscillare intorno ai +19,7°C nelle ore successive. Il vento soffierà con intensità tra i 5,2km/h e i 24,3km/h, provenendo principalmente da Sud e Sud Est. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 11.88mm alle 18:00. L’umidità sarà elevata, variando tra l’86% e il 94%.

In base alle previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Colle di Val d’Elsa, possiamo affermare che la giornata sarà caratterizzata da un clima variabile, con piogge che andranno intensificandosi nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.3° perc. +21.4° Assenti 4.6 NE max 4.4 Grecale 74 % 1013 hPa 4 nubi sparse +20.1° perc. +20° prob. 21 % 4.7 ENE max 4.6 Grecale 72 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +25.7° perc. +25.8° 0.49 mm 4.9 NE max 7.3 Grecale 54 % 1014 hPa 10 cielo coperto +33.6° perc. +32.8° prob. 13 % 10.3 ENE max 13.5 Grecale 30 % 1014 hPa 13 nubi sparse +36.9° perc. +35.7° Assenti 11.1 ENE max 11.4 Grecale 22 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +27.6° perc. +28.5° 0.96 mm 7.4 ONO max 29 Maestrale 56 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +19.3° perc. +19.6° 1.34 mm 9.9 SE max 24.3 Scirocco 89 % 1017 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° prob. 65 % 5.2 ESE max 5.5 Scirocco 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:54

