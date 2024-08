Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo a Colle di Val d’Elsa

Le previsioni per il fine settimana indicano un clima caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. Le precipitazioni sono attese solo nel pomeriggio di Sabato, mentre per il resto del weekend non sono previste piogge significative. Si consiglia di fare attenzione alle temperature elevate, specialmente nelle ore centrali della giornata, e di mantenere un’adeguata idratazione. Buon weekend a tutti!

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Colle di Val d’Elsa il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà a 4,6km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche di 4,5km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, senza precipitazioni. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina

La mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +34,5°C, con una percezione di +34,3°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 13,9km/h proveniente da Ovest. L’umidità diminuirà al 32% e la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +36,7°C, con una percezione di +36,2°C. Il vento soffierà a 23,1km/h proveniente da Ovest. C’è una leggera probabilità (4%) di precipitazioni, ma al momento rimarranno assenti. L’umidità sarà del 26% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,8°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà a 15,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 50% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte a Colle di Val d’Elsa il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento sarà leggero, a 3km/h proveniente da Sud Est. C’è una probabilità del 7% di precipitazioni, ma al momento non sono previste. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mattina

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 2%. Le temperature saliranno fino a +34,8°C, con una percezione di +34,8°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature massime saranno di +22,3°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà a 5,7km/h proveniente da Est – Sud Est. C’è una probabilità del 16% di precipitazioni, ma al momento non sono attese. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà leggero, a 4,8km/h proveniente da Est – Sud Est. C’è una probabilità del 12% di precipitazioni, ma al momento non sono previste. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte a Colle di Val d’Elsa il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento sarà leggero, a 4,4km/h proveniente da Est – Sud Est. C’è una probabilità del 70% di precipitazioni, ma al momento non sono previste. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina

Durante la mattina il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature saliranno fino a +20,1°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento sarà leggero, a 3,5km/h proveniente da Est. C’è una probabilità del 3% di precipitazioni, ma al momento non sono attese. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature massime saranno di +35,8°C, con una percezione di +35,9°C. Il vento sarà leggero, a 5,6km/h proveniente da Est – Nord Est. Al momento non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero, a 7,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, senza precipitazioni. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Colle di Val d’Elsa si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Le precipitazioni sono previste solo per Sabato pomeriggio, mentre per il resto del weekend non sono attese piogge significative. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione. Buon weekend a tutti!

