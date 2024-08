Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Colle di Val d’Elsa mostrano un inizio di giornata con cielo coperto e una copertura nuvolosa che si manterrà costante fino al pomeriggio. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori massimi nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che partiranno da circa +23°C e arriveranno a +32,4°C verso le 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque piuttosto elevata. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 35%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si diraderà leggermente, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35,5°C verso l’una del pomeriggio, con una percezione di caldo ancora più elevata. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Ovest, con raffiche leggere e un’umidità intorno al 24%.

Durante la sera, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una serata con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +24,1°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente da Nord Ovest, con un’umidità che salirà al 62%.

In base alle previsioni, nei prossimi giorni a Colle di Val d’Elsa ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un calo delle temperature massime. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni improvvisi del vento e dell’umidità, che potrebbero influenzare le sensazioni termiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 2.4 NNO max 2.7 Maestrale 77 % 1014 hPa 4 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 1.7 ENE max 2.6 Grecale 76 % 1013 hPa 7 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° Assenti 3.6 N max 3.6 Tramontana 50 % 1014 hPa 10 cielo coperto +32.4° perc. +31.3° Assenti 6.3 N max 5.6 Tramontana 30 % 1013 hPa 13 nubi sparse +35.5° perc. +34.2° Assenti 10.3 NO max 9.3 Maestrale 24 % 1011 hPa 16 poche nuvole +33.6° perc. +32.7° Assenti 18.3 ONO max 13.3 Maestrale 30 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° prob. 3 % 4.8 NO max 5.3 Maestrale 62 % 1012 hPa 22 poche nuvole +22.5° perc. +22.6° prob. 7 % 3.7 NNO max 3.8 Maestrale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:56

