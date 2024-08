Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Foggia si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 20% e il 30%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Proseguendo nella giornata, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole per gran parte della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo punte massime intorno ai 34-35°C nelle ore centrali del pomeriggio. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest contribuirà a rendere più gradevole la sensazione termica.

Nel tardo pomeriggio, verso le 16:00, è prevista una breve pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno all’11%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 31-32°C. È consigliabile prestare attenzione a eventuali precipitazioni durante queste ore.

La serata sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa, con piogge moderate previste intorno alle 18:00. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con raffiche di vento provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Foggia indicano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da un temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo pomeriggio e sera. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteorologica e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.8° perc. +24° Assenti 12.8 ONO max 24.9 Maestrale 67 % 1015 hPa 4 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 10.9 ONO max 21.5 Maestrale 68 % 1014 hPa 7 poche nuvole +27.3° perc. +28.2° Assenti 15.3 NO max 18.5 Maestrale 57 % 1015 hPa 10 poche nuvole +32.3° perc. +32.8° Assenti 15.3 NNO max 12.3 Maestrale 40 % 1015 hPa 13 cielo sereno +34.5° perc. +34.2° prob. 1 % 17.4 NNO max 13.3 Maestrale 31 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +31.8° perc. +32.2° 0.16 mm 16.2 N max 18 Tramontana 41 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.11 mm 10.9 SO max 18.5 Libeccio 61 % 1016 hPa 22 nubi sparse +24.9° perc. +25° prob. 29 % 9.3 ONO max 15.8 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:33

