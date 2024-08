Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Foggia si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le prime ore del mattino saranno all’insegna di un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa che si manterrà costante intorno al 4-6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-27°C, con una percezione termica simile. I venti soffieranno deboli dai quadranti Ovest e Sud Ovest con velocità intorno ai 1,5-2,5km/h.

Proseguendo verso la mattinata, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse che potrebbero aumentare leggermente verso le ore centrali del giorno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo punte massime intorno ai 38-39°C, con una percezione termica che potrebbe superare i 37°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità, provenendo principalmente dai quadranti Est e Nord Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4-5km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe cambiare radicalmente, con l’arrivo di nubi sempre più dense e la probabilità di precipitazioni in aumento. Le temperature tenderanno a diminuire, attestandosi intorno ai 26-29°C, mentre la percezione termica potrebbe variare leggermente. I venti soffieranno con maggiore intensità, con raffiche che potrebbero superare i 30km/h provenienti dai quadranti Ovest e Sud Ovest.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una leggera copertura nuvolosa residua. Le temperature si manterranno intorno ai 26-28°C, con una percezione termica stabile. I venti tenderanno a calmarsi, mantenendo una direzione prevalente dai quadranti Sud e Sud Ovest con velocità intorno ai 3-6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Foggia indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni atmosferiche, con un inizio di giornata soleggiato che potrebbe evolvere in precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione del meteo e di essere preparati a variazioni climatiche repentino. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Foggia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 1.5 OSO max 2.1 Libeccio 42 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +24.8° Assenti 2.3 O max 2.5 Ponente 45 % 1011 hPa 7 cielo sereno +31.2° perc. +30.1° Assenti 2.4 NNO max 2.7 Maestrale 32 % 1011 hPa 10 poche nuvole +36.7° perc. +35.4° Assenti 4.7 ENE max 4.9 Grecale 22 % 1011 hPa 13 nubi sparse +38.3° perc. +37.2° prob. 31 % 17.4 ENE max 16 Grecale 21 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +28.8° perc. +29.5° 0.45 mm 8.4 OSO max 13.6 Libeccio 51 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +28° prob. 1 % 6.6 SSO max 8.6 Libeccio 56 % 1011 hPa 22 cielo sereno +26.7° perc. +27.5° Assenti 2.7 SSE max 4.8 Scirocco 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:04

