Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia indicano un weekend con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, Sabato potrebbe portare nubi sparse e lievi precipitazioni nel pomeriggio. È consigliabile rimanere informati sulle variazioni del tempo. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C la notte, salendo fino a +39,8°C nel pomeriggio di Venerdì. L’umidità varierà dal 18% al 59%, con venti moderati provenienti da diverse direzioni. La pressione atmosferica si attesterà tra 1006hPa e 1010hPa. Siate preparati e godetevi il fine settimana!

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte a Foggia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C, con una percezione di +27°C. Il vento soffierà a 5,2km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 8,2km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +39,5°C, con una percezione di +38,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 18% e la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole (1%). Le temperature massime saranno di +39,8°C, con una percezione di +38,5°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,9km/h provenendo da Nord. L’umidità si attesterà all’18% e la pressione atmosferica scenderà a 1006hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si abbasseranno a +27,4°C, con una percezione di +27,5°C. Il vento soffierà a 9,4km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 14,9km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1006hPa.

Sabato 3 Agosto

Durante la notte a Foggia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una percezione di +27°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 16,3km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 34%. Le temperature saliranno fino a +37,2°C, con una percezione di +36°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 22% e la pressione atmosferica scenderà a 1006hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto all’88%. Le temperature massime saranno di +31,1°C, con una percezione di +30,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 36% e la pressione atmosferica si manterrà a 1006hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 91%. Le temperature si abbasseranno a +26,9°C, con una percezione di +27,2°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 12,3km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Nel corso della notte a Foggia, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà a 8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura al 5%. Le temperature saliranno fino a +33,2°C, con una percezione di +33°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 35% e la pressione atmosferica scenderà a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura al 3%. Le temperature massime saranno di +35,9°C, con una percezione di +36°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,9km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà al 30% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 32%. Le temperature si abbasseranno a +25,1°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 16,8km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il weekend a Foggia, si prevede un inizio di agosto caratterizzato da temperature elevate e cieli per lo più sereni. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le variazioni del tempo, in particolare nella giornata di Sabato, quando sono attese nubi sparse e possibili precipitazioni leggere nel pomeriggio. Restate aggiornati sulle condizioni meteo e godetevi il fine settimana!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.