Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani sabato 24 agosto

Le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Gallarate mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, ci si può aspettare piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e nella prima serata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 3,7km/h e i 4km/h, portando con sé piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino, portando le temperature a salire fino a +30°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente e il vento soffierà da sud-est con una velocità intorno ai 3,2km/h. L’umidità scenderà al 46%, creando condizioni più asciutte rispetto alla mattina.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente, con una probabilità del 59% di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest con una velocità di circa 5,7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gallarate indicano una giornata instabile, con piogge alternate a schiarite nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali rovesci. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.18 mm 6.1 N max 8.2 Tramontana 87 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +19.9° perc. +20.3° 0.14 mm 6.4 N max 8.5 Tramontana 91 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.96 mm 3.7 N max 6.1 Tramontana 92 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +25.7° perc. +26.1° 0.41 mm 3 SSE max 4.8 Scirocco 70 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +28.7° perc. +30.2° 0.39 mm 1.6 SSE max 3.9 Scirocco 58 % 1017 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +30.5° prob. 16 % 2.4 SE max 4.7 Scirocco 46 % 1015 hPa 18 nubi sparse +25.9° perc. +26.1° prob. 16 % 2.6 NO max 4.4 Maestrale 61 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.24 mm 5.7 NNO max 7.7 Maestrale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:12

