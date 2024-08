Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gravina di Catania indicano un inizio settimana con temperature elevate e possibili precipitazioni il Lunedì. Martedì e Mercoledì saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature gradevoli. Giovedì vedrà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Gravina di Catania ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,7°C, con una percezione di +25°C. Il vento soffierà a 7,8km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 12,9km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,7km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature scenderanno a +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà da Est a 17,1km/h, con raffiche fino a 13km/h. Le precipitazioni saranno di 1.11mm e l’umidità salirà al 61%. La pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C, con una percezione costante di +26,5°C. Il vento soffierà da Est a 10,5km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Gravina di Catania ci sarà un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature saliranno fino a +28,3°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,4km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,7°C, con una percezione di +27,4°C. Il vento soffierà da Est a 16,4km/h, con raffiche leggere. Le precipitazioni saranno di 0.11mm e l’umidità salirà al 54%. La pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’85%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C, con una percezione costante di +26,1°C. Il vento soffierà da Est a 12,2km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Gravina di Catania ci sarà un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con una percezione di +27,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista poche nuvole con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,1°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 13,2km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 12km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Gravina di Catania ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,5°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa all’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista poche nuvole con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,1°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 3,6km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C, con una percezione costante di +24,2°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 4km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

