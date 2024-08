Previsioni Meteo Isernia: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Isernia per Domenica 11 Agosto mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 36,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima notturna si aggirerà sui 23°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente durante tutto il giorno, con un piccolo aumento delle nubi nel primo pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà gradualmente fino a superare i 33°C verso le ore 10:00. Il vento sarà leggero proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 13,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 26% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche. Le temperature massime si manterranno sopra i 35°C fino al tardo pomeriggio, con venti sempre provenienti dal Nord Est a una velocità di 13,4km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 21% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno e le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 23,7°C intorno alle 23:00. Il vento sarà ancora proveniente dal Nord Est con una velocità di 6,8km/h. L’umidità aumenterà al 49% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Isernia indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Non sono previste precipitazioni e le condizioni rimarranno stabili anche nei giorni successivi. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare le ore più calde della giornata per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23° perc. +22.5° Assenti 8.6 NNE max 9.3 Grecale 43 % 1020 hPa 4 nubi sparse +22.8° perc. +22.3° Assenti 7.7 NNE max 8.2 Grecale 44 % 1020 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +29.4° Assenti 7.6 NE max 9.4 Grecale 31 % 1019 hPa 10 cielo sereno +34.8° perc. +33.3° Assenti 12.7 NE max 13.1 Grecale 24 % 1018 hPa 13 cielo sereno +36.4° perc. +34.9° Assenti 13.4 NE max 10.4 Grecale 21 % 1016 hPa 16 cielo sereno +34.4° perc. +33.1° Assenti 9 ENE max 9.8 Grecale 26 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +25.7° Assenti 4.8 NE max 5.8 Grecale 43 % 1017 hPa 22 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 6.3 NNE max 7 Grecale 48 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.