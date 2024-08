Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lucera indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature estive, con massime che potranno superare i +34°C. Il vento sarà moderato, con raffiche tese durante le ore diurne. L’umidità si manterrà su valori contenuti, garantendo un clima piacevole nonostante il caldo. Entrambi i giorni si preannunciano ideali per attività all’aperto e per godersi le bellezze della natura.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Lucera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà a 8,7km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 12km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa del 2%. Le temperature saliranno fino a +31,9°C, con una percezione di +31°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 23km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 32% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,4°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord, con una velocità di 25,3km/h. L’umidità si attesterà al 28%.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +24,9°C con una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà a 9,9km/h proveniente da Ovest, con un’umidità del 53% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,6°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà leggermente più intenso, con una velocità di 9,3km/h proveniente da Ovest.

Mattina

Al mattino, le condizioni meteorologiche saranno simili alla notte precedente, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature saliranno fino a +31,7°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 24,8km/h sempre da Nord.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime toccheranno i +33°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà teso, con una velocità di 26,2km/h proveniente da Nord.

Sera

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +25°C con una percezione di +24,7°C. Il vento soffierà a 9,8km/h da Ovest.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,3km/h proveniente da Ovest.

Mattina

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature saliranno fino a +32,6°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 19,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,7°C, con una percezione di +32,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 22,5km/h da Nord.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +25,4°C con una percezione di +25,1°C. Il vento soffierà a 6,7km/h da Ovest – Nord Ovest.

Conclusioni

