Previsioni Meteo Novara: il bollettino per domani domenica 18 agosto

Domenica 18 Agosto a Novara si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e precipitazioni. Le prime ore del mattino vedranno un’intensità delle piogge in aumento, con pioggia leggera e pioggia moderata che accompagneranno il risveglio della città. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che raggiungeranno il 98-99% durante la mattinata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +20-24°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni. L’umidità sarà elevata, con valori che si attesteranno intorno al 70-90%. Le precipitazioni saranno presenti in modo costante, con un’intensità che varierà da pioggia leggera a pioggia moderata.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare Novara, con un’intensità che potrebbe diminuire leggermente ma che comunque manterrà un’alta probabilità di precipitazioni. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +19-22°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25-30 km/h.

In serata, la situazione non subirà grandi variazioni, con piogge leggere che accompagneranno la città fino alle ultime ore della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17-19°C, con una bassa pressione atmosferica che caratterizzerà l’ambiente.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Novara sarà contraddistinta da un clima instabile e piovoso, con piogge che accompagneranno l’intera giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e fresca. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Novara nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.4° 0.14 mm 2.8 NO max 6 Maestrale 90 % 1009 hPa 3 pioggia moderata +19.5° perc. +20° 1.27 mm 3.8 O max 6.5 Ponente 96 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20° perc. +20.4° 0.21 mm 1.1 NNO max 4.1 Maestrale 92 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23.4° perc. +23.7° 0.75 mm 3 SO max 3.6 Libeccio 74 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +22.4° perc. +22.8° 1.31 mm 6.1 ESE max 9.4 Scirocco 82 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 1.64 mm 17.2 NNE max 36.1 Grecale 91 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.12 mm 2.2 O max 4.1 Ponente 90 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.26 mm 8.6 OSO max 17.6 Libeccio 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 20:23

