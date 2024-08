Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Pisa indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 31,4°C intorno alle ore centrali, mentre la minima sarà di circa 21,9°C durante le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 22°C. La mattina proseguirà con condizioni di cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 29,6°C verso le ore 09:00. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature massime che toccheranno i 31,4°C intorno alle ore 12:00. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli, attorno ai 24,7°C.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Pisa si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica. Le temperature dovrebbero rimanere piuttosto costanti, con valori massimi che potrebbero oscillare tra i 30°C e i 32°C durante il giorno e minimi intorno ai 22°C durante la notte. La presenza di nuvole sarà minima, e non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, per Giovedì 29 Agosto a Pisa ci attendiamo una giornata estiva con sole splendente e temperature gradevoli. Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili anche nei prossimi giorni, offrendo un clima ideale per godersi le bellezze della città toscana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 5.8 ENE max 5.9 Grecale 72 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +22.1° Assenti 6 ENE max 5.9 Grecale 72 % 1016 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 5.8 E max 6.5 Levante 58 % 1017 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +31° Assenti 4.2 O max 4.4 Ponente 44 % 1016 hPa 13 cielo sereno +31.3° perc. +32° prob. 3 % 12.5 O max 10.1 Ponente 44 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.3° perc. +30.3° prob. 10 % 12.5 ONO max 16.3 Maestrale 52 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.7° perc. +25.2° Assenti 8.5 ONO max 9.6 Maestrale 74 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24.1° perc. +24.5° Assenti 3.9 ONO max 5.4 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:54

