Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Poggibonsi mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di piogge leggere. La temperatura massima raggiungerà i 40,9°C intorno alle ore 12:00, con una percezione di caldo che potrà superare i 41°C.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,4°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento della temperatura fino a raggiungere i 27,9°C intorno alle 06:00, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est.

Nel corso della mattina, il cielo si manterrà sereno con un aumento della temperatura che arriverà a toccare i 37°C intorno alle 09:00. La brezza leggera proveniente dal Nord Ovest contribuirà a rendere più gradevole la sensazione di caldo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a piogge leggere a partire dalle 14:00. Le precipitazioni potrebbero persistere fino alla sera, con una diminuzione della temperatura che si attesterà intorno ai 27,9°C intorno alle 18:00.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, tornando a essere sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 24,8°C con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Ovest.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Poggibonsi si prevede una giornata con un’alternanza di condizioni meteo, con cielo sereno al mattino, nubi sparse e piogge leggere nel pomeriggio, e nuovamente sereno in serata. Le temperature massime raggiungeranno i 40,9°C a metà giornata, mentre le minime si attesteranno intorno ai 24,4°C durante la notte. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Poggibonsi

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 2.7 E max 2.9 Levante 66 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 3.9 SE max 4 Scirocco 67 % 1014 hPa 7 cielo sereno +31.2° perc. +31.5° Assenti 1.5 E max 1.8 Levante 42 % 1014 hPa 10 poche nuvole +39.1° perc. +39.4° Assenti 2.3 ONO max 4.5 Maestrale 24 % 1013 hPa 13 nubi sparse +40.5° perc. +40.5° Assenti 15.7 O max 14.4 Ponente 21 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +34.4° perc. +34.2° 0.22 mm 21.7 O max 26 Ponente 32 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 8 % 0.2 SE max 2.8 Scirocco 52 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° Assenti 2.3 SO max 2.5 Libeccio 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:19

