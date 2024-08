Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Pontedera mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse, con variazioni della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 5,6km/h provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto, con temperature in aumento fino a toccare i +35°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà da Ovest con intensità crescente, fino a 18,5km/h. L’umidità diminuirà al 32% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1014hPa.

In serata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con venti provenienti da Ovest con velocità intorno ai 9,1km/h. L’umidità aumenterà al 86% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Pontedera indicano una giornata con cielo coperto al mattino, temperature in aumento durante il pomeriggio e nubi sparse in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pontedera per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.1° perc. +23.5° prob. 4 % 1.6 SE max 2.7 Scirocco 79 % 1015 hPa 4 cielo coperto +22.4° perc. +22.8° prob. 11 % 0.9 S max 2.1 Ostro 83 % 1015 hPa 7 cielo coperto +25.1° perc. +25.6° Assenti 1.9 E max 4.6 Levante 72 % 1016 hPa 10 cielo coperto +33.8° perc. +34.1° Assenti 7.4 O max 7.3 Ponente 36 % 1015 hPa 13 cielo coperto +33.3° perc. +33.9° prob. 12 % 17.2 O max 14.5 Ponente 38 % 1014 hPa 16 cielo coperto +31.8° perc. +32.3° prob. 4 % 16.7 OSO max 19.1 Libeccio 42 % 1013 hPa 19 nubi sparse +24.5° perc. +25.1° prob. 7 % 8 O max 9.3 Ponente 81 % 1014 hPa 22 nubi sparse +22.7° perc. +23.4° Assenti 1.3 S max 3 Ostro 90 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:15

