Previsioni Meteo San Severo: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a San Severo indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi che raggiungeranno i 32,8°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo resterà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, garantendo una notte piacevole e fresca.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio le nubi aumenteranno leggermente, senza tuttavia prevedere precipitazioni. Le temperature percepite saranno in linea con i valori reali, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero offuscare leggermente il sole, ma senza compromettere il clima estivo e gradevole che caratterizzerà la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a San Severo indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate, con una leggera presenza di nubi nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde per evitare l’esposizione diretta al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 4.6 NO max 7.9 Maestrale 69 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 4.2 NNO max 7.9 Maestrale 71 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28.9° Assenti 16.3 NNO max 24.1 Maestrale 49 % 1015 hPa 10 poche nuvole +32.4° perc. +32.2° Assenti 21.7 N max 23.9 Tramontana 37 % 1015 hPa 13 nubi sparse +32.8° perc. +32.9° Assenti 21.6 N max 23 Tramontana 37 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.3° perc. +30.7° Assenti 16.2 N max 18.4 Tramontana 36 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 9.2 NNO max 17 Maestrale 66 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 7.3 NO max 13.6 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.